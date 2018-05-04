Hindistan cevizi yağının 30 kullanım alanı

Elbette ki, ülkemizde hindistan cevizi yağını pişirme yağı olarak kullananların sayısı çok da fazla değil, ancak yararlarını öğrenince siz bu yağı mutfağınızın, banyonuzun, evinizin baş köşesine koyacaksınız. Zira hindistan cevizi yağının tüm yaşamımıza faydalı olduğuna dair 1500’den fazla bilimsel çalışma bulunuyor. aysetolgaiyiyasam.com adresinde yayınlanan hindistan cevizinin hayatımıza kattığı faydaların bazılarını sıralayalım..

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Tüm hormonların salgılanma düzeyini dengeler.

Vücudun her alanında oluşan mantarı yok eder.

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler.

Cildin doğal nemini korumasına yardım eder.

Selülit oluşumunu önler, var olanların görünümünü azaltır.

Ciltte kırışık oluşumunu önler, cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

İnsülin salınımını düzenler, kan şekerini dengeler.

Enerjiyi yükseltir.

Beyin fonksiyonlarını, hafızayı destekler ve Alzaymır'ı önler.

Kolesterol değerlerini dengeler.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Vücuttaki fazla yağın daha kolay yakılmasını sağlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ 30 KULLANIM ALANI

1. Yüksek ısıda pişirmeye (Sauteing and Frying) dayanıklıdır.

2. Tostunuzu yağlayın.

3. Enerjinizi doğal olarak yükseltir.

4. Kahveniz için eşsiz bir kremadır.

5. Çikolatalı hindistancevizi yağlı fondü olur.

6. Smoothielerin lezzetini artırın.

7. Mısırlarınızı daha sağlıklı şekilde patlatın.

8. Omletiniz tavaya yapışmasın.

9. Fırında pişirilmiş patatesleri lezzetlendirin.

10. Sağlıksız pişirme yağlarını terk edin.

11. Ev yapımı sağlıklı granola yapın.

12. Spor içeceğinizi daha sağlıklı hale getirin.

13. En doğal boğaz pastilini evinizde hazırlayın.

14. Yumurtaların ömrünü uzatın.

15. Kepeği önler ve tedavi eder.

16. Doğal cilt nemlendiricisi olarak kullanın.

17. Kırışıklıkları azaltır.

18. Doğal makyaj temizleyicisidir.

19. Duş sonrasında cildi nemlendirir.

20. Epsom tuzu ile bir araya gelince banyolarınız şifa verir.

21. Ev yapımı diş macununuz olsun.

22. Dudak balsamınızı kendiniz hazırlayın.

23. Doğal renkli dudak parlatıcı veya ruj hazırlayın.

24. Vajinal nemlendiricinizi hazırlayın.

25. Doğal ağız temizleyicisidir.

26. Diş eti çekilmelerini önler.

27. Doğal deodorant olarak kullanın.

28. Nazik bir yüz yıkama jelidir.

29. Çok etkili bir yara kremidir.

30. Selülit kremi hazırlayın.