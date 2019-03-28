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Hindistan Başbakanı Modi’den ’Yeni bir Hindistan’ vaadi

Partisinin 2019 genel seçim kampanyasını bugün resmen başlatan Hindistan Başbakanı Narendra Modi yeni bir Hindistan vadetti.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Hindistan Başbakanı Modi’den ’Yeni bir Hindistan’ vaadi

Partisinin 2019 genel seçim kampanyasını bugün resmen başlatan Hindistan Başbakanı Narendra Modi yeni bir Hindistan vadetti.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, lideri olduğu milliyetçi Bhartiya Janata Partisi’nin (BJP) bu yıl yapılacak genel seçim kampanyasını bugün resmen başlattı. Uttar Pradesh eyaletindeki Meerut şehrinde düzenlenen mitinge katılan Modi, seçmenlere yeni bir Hindistan ve ulusal güvenlik konusunda gelişme vadetti.


Mitingde konuşan Modi, "Sadece slogan atan hükümetleri gören bu ülke ilk defa, kararlılığını gösteren bir hükümet görüyor. Vizyonumuz şanlı geçmişi ile uyumlu olacak yeni bir Hindistan" dedi. Modi ayrıca ekonomik büyüme ve herkes için müreffeh bir toplum sözü verdi.


Tarım arazileriyle çevrili ana yolun yanındaki bir alanda yapılan mitingde, BJP kupaları, tişörtleri ve saatleri satıldı.


Hindistan’da genel seçim 11 Nisan’da başlayacak. 900 milyon seçmenle yapılacak genel seçim süreci 18, 23 ve 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs’ta devam edecek, oy sayma işlemi ise 23 Nisan’da yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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