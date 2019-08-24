Hindistan Başbakanı Modi BAE'de
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prens Al Nahyan ve Modi, Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Abu Dayi'ye dün gelen Modi bu akşam Bahreyn'e geçecek.
YORUM YAZ