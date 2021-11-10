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Gündem Hindistan, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yaptı
Gündem

Hindistan, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yaptı

Hindistan, Çin ve Pakistan'ın katılmadığı Afganistan konulu üst düzey toplantıya ev sahipliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:02:00 -
Hindistan, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yaptı

Yeni Delhi'de gerçekleştirilen "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" başlıklı toplantıya İran, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan katıldı.

Çin ve Pakistan, davetiye gönderilmesine rağmen toplantıya katılmazken, Afganistan görüşmeye çağrılmadı.

Hindistan'ın çeşitli ülkelerde görev almış eski büyükelçisi Rajiv Bhatia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Afganistan'daki mevcut Taliban geçici hükümetini tanımadığı için toplantıya hiçbir Afgan temsilcinin davet edilmediğini söyledi.

Afganistan'ın "tüm halkının iradesini temsil eden açık ve gerçekten kapsayıcı bir hükümet" kurmanın gerekliliğinin vurgulandığı toplantının ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 12 maddelik "Afganistan Delhi Deklarasyonu" yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katılımcılar Afganistan'da gelişen durumu, özellikle güvenlik durumunu ve bunun bölgesel ve küresel sonuçlarını tartıştı. Taraflar, Afganistan'daki mevcut siyasi duruma ve terörizm, radikalleşme ve uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan tehditlerle mücadelenin yanı sıra insani yardım ihtiyacına özel önem veriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, katılımcıların, toplantıda egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne saygıyı ve iç işlerine müdahale etmemeyi vurgularken, barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için güçlü desteği yinelediği bildirildi.

Afganistan'daki güvenlik durumundan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Kunduz, Kandahar ve Kabil'deki terör saldırıları kınandı.

Toplantıda Afganistan topraklarının "herhangi bir terör eylemini barındırmak, planlamak veya finanse etmek için kullanılmaması" gerektiğinin altı çizildiği belirtilen açıklamada katılımcı ülkelerin, kadınların, çocukların ve azınlık topluluklarının temel haklarının ihlal edilmemesinin öneminin vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada Afganistan'a insani yardımın engelsiz, doğrudan ve güvenli bir şekilde sağlanması ve yardımın ülke içinde Afgan toplumunun tüm kesimlerine ayrım gözetmeksizin dağıtılması gerektiği ifade edildi.

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