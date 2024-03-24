Hindistan 25 bin Müslüman okulunu kapatıyor!

Budist Hindistan rejiminin bu hamlesi, Uttar Pradeş'teki 25 bin İslami okuldaki 2,7 milyon öğrenci ve yaklaşık 10 bin öğretmeni yerinden edecek.

Hindistan'da bir mahkemenin, ülkenin en kalabalık eyaletindeki İslami okulların yasaklanmasına karar vererek milyonlarca öğrencinin geleneksel okullara nakledilmesini istemesiyle ulusal seçimler öncesinde Müslümanları daha da ayrıştıran bir adım atıldı.

Uttar Pradeş eyaletindeki Allahabad Yüksek Mahkemesi, eyaletteki medreseleri düzenleyen 2004 tarihli bir yasayı cuma günü iptal etti. Mahkeme, İslami okullarla ilgili yasanın anayasal sekülerizmi ihlal ettiğini belirtti.

Yargıçlar Subhash Vidyarthi ve Vivek Chaudhary, 6 ila 14 yaşındaki çocukların usulünce tanınmış kurumlara kayıt yaptırmasını eyalet hükümetinin sağlayacağını söyledi.

Hindistan'da Müslüman nüfusun yaşadığı eyaletlerin onlarca yıldır parçası olan bu okullar İslami eğitim yöntemlerine odaklanırken, Hindistan'daki diğer okullar geleneksel eğitimi takip ediyor.

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Eyaletteki medrese eğitim kurulunun başkanı Iftikhar Ahmet Cavit, bu hamlenin 25 bin İslami okuldaki 2,7 milyon öğrenciyi ve yaklaşık 10 bin öğretmeni yerinden edeceğini söylüyor.

Cavit, mahkeme bu karar için bir zaman çizelgesi vermese de medreselerin hemen kapatılmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Uttar Pradeş eyaletinin ev sahipliği yaptığı 240 milyonluk nüfusun 5'te birini Müslümanlar oluşturuyor.

ABD merkezli bir araştırma grubunun yeni rakamlarına göre Hindistan'da 2023'teki Müslüman düşmanı nefret söylemi vakasının sayısı, günde ortalama neredeyse ikiydi.

Washington DC merkezli araştırma grubu Hindistan Nefret Laboratuvarı'nın (India Hate Lab/IHL) bu hafta yayımladığı rapora göre, bu olayların büyük çoğunluğu Hindu milliyetçisi sağcı BJP tarafından yönetilen eyaletlerde meydana geldi.

Nefret söyleminin sıklığı geçen yılın ağustos-kasım döneminde zirve yaptı; bu, kilit önemdeki 4 eyalet seçiminde siyasi kampanya ve oy verme aşamalarının gerçekleştiği zamana denk geliyor.