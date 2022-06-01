Hindistan 1800'den fazla camiyi yıkabilir!

Hindistan'da yüzlerce caminin yıkılabileceği iddia ediliyor. Gyanvapi Camisi avlusunda Hindulara ait bir sembolün Müslümanlar tarafından kullanıldığına dair iddialar sonrasında, geçmişte başka Hindu sembollerin ve tapınakların üstüne yapılmış olduğu öne sürülen bin 800 caminin yıkılması gündemde.

Uttar Pradeş eyaletindeki Müslümanlar için üç büyük ibadet yerinden biri olarak bilinen Gyanvapi Camii'nin bulunduğu yerde geçmişte bir Hindu tapınağı olduğu iddia edilmişti.

Bu iddia sonrası Hindistan yönetimi ve Hindu gruplar, caminin yıkılması için kapsamlı bir kampanya başlatmış durumda.

Son olarak Hindistan mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi kentindeki tarihi Gyanvapi Camii etrafında Müslüman cemaatin kalabalıklar halinde toplanmasına yasak getirdi.

Caminin bulunduğu bölgede Hint tapınaklarına ait yıkıntıların keşfedildiği iddiası sonrasında, bölgede eskiden bir Hindu tapınağı olduğuna dair söylentiler güç kazandı.

Geçmişte de birçok cami, mescit ve dini yapı Hindularca benzer iddialarla yıkılmıştı.

1669 yılında inşa edilen Gyanvapi Camii, yaklaşık 4 asırdır bölgedeki Müslümanlara hizmet veriyor.

Yüzlerce cami hedefte

Milliyetçi Hindu bir örgüt olan Janajagruti Samit, ülke genelinde eski Hindu tapınaklarının yerine inşa edilmiş çok sayıda caminin bulunduğu bir listeyi yayımladı ve bu camilerin yıkılması gerektiğini savundu.

Söz konusu listede Hindistan'ın 11 vilayetinde 'yasa dışı' olarak işaretlenmiş 1862 camii bulunuyor.

Radikal Hindu çetelerin söz konusu camilerin yıkılmasına yönelik çağrıları artıyor.

Kaynak: Mepa News