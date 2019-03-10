Hindistan 11 Nisan’da genel seçime gidiyor Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor.

Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor. Hindistan Seçim Komisyonu, ülkenin 11 Nisan’dan itibaren 7 aşamalı genel seçime gideceğini açıkladı. Başbakan Narender Modi’nin seçim çalışmalarında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlikten yarar sağlayacağı tahminleri yapıldı. Seçim Komisyonu Başkanı Sunil Arora, genel seçimlerde 18 ve 19 yaşına giren 15 milyon yeni seçmenle birlikte 900 milyon seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.