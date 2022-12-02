Hindistan, 100 milyar dolar işçi dövizi alan ilk ülke olacak! 89,4 milyar dolar döviz getirisi

CNN'in haberine göre, Dünya Bankasının 30 Kasım'da yayımladığı raporda, Hintlerin son yıllarda Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Körfez ülkelerindeki düşük gelirli işlerden ABD, İngiltere ve Singapur gibi ülkelerdeki yüksek gelirli işlere geçiş yaptığı belirtildi.

Rapora göre, geçen yıl yurt dışındaki vatandaşlarından 89,4 milyar dolar döviz getirisi sağlayan Hindistan'ın bu yıl elde edeceği 100 milyar dolarla bu alandaki en yüksek rakama ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Hindistan'a havale akışlarının 100 milyar doları bulması halinde bu rakam, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3'üne tekabül edecek.

2022'de yurt dışındaki vatandaşlarından en fazla para transferi gelecek diğer ülkelerin ise Meksika, Çin ve Filipinler olması bekleniyor.

Ayrıca, raporda dünya çapında düşük ve orta gelirli ülkelere giren işçi dövizinin bu yıl yüzde 5 artarak 626 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.