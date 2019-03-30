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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler: Türkiye'nin derhal bu zihniyetten...

Spor yazarı Hıncal Uluç, bugunkü köşe yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i yabancı kuralı hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:18
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler: Türkiye'nin derhal bu zihniyetten...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yabancı kuralıyla ilgili görüşlerine Sabah Gazetesi'nden Hıncal Uluç tepki gösterdi. Yabancı kuralının değişmesi gerektiğini savunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'in değişeme kaşrı olan tek teknik direktör olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

''Fatih Terim, 11 yabancıyla sahaya çıkıyor, çıkardığı adamlara bak''

"Fatih Terim, 11 yabancıyla sahaya çıkıyor, çıkardığı adamlara bak. Onların içinde ikinci lig takımlarında oynamayacak adamlar var. Özellikleri yabancı olmaları... Türk çocuklarına o şansı vermemiş, Türk çocuklarında ısrar etmemiş. İnsan oynarsa gelişir. Tribünde insan ölür, çöker, biter, tükenir. Ozan da gitti kendini kurtardı. Ozan kalsaydı yine bunları oynatacaktı Fatih. Garip bir şekilde onda yabancı aşkı var, herkeste böyle... Kimse dışarıya bakmıyor. Avrupa'da bir tane doğru dürüst Milli Takım söyle bana.
Alman takımı mı iyi, Hollanda takımı mı iyi? Bunlar Avrupa futboluna yıllarca hükmedenler. İngilizler yeni yeni toparlanmaya başladı. Fransa'nın eli ayağı düzgün ama onlar da koyunun olmadığı yerdeki keçi. 1998'deki Fransa'ya bak, bir de buna bak, göreceksin. Ortada koyun kalmadı. Kimse buna bakmıyor. Dışarıda ne var? Türkiye için fevkalade iyi bir zamandayız.

''Türkiye'nin derhal bu zihniyetten kurtarılması lazım"

Dünya futbolu A'dan Z'ye çöküşte. Arjantin'in halini görüyorsun. Afrika'dan eskiden ne takımlar çıkardı. Nijeryalar, Ganalar... Nerede? Duyuyor musun bir tane takım? Bizde de 14 yabancı var. Brezilya'nın kumsallarından üç otuz paraya bir gavur alıp onu köle gibi kullanmak dururken yerli oyuncuyla kim uğraşır? Uğraşmayınca da Milli Takım'a adam bulamıyorsunOynatırsan, devamlılık sağlarsan olur.

Ben her hafta 6 gün yazı yazıyorum. Bana SABAH dese ki, "Sen senede bir yaz", ben bu yazıları yazabilir miyim? Bu takımı seçenler, yönetenler, bu halk bana güveniyor. Oynatmazsan nasıl güveneceksin? Bizdeki kabahat yanlış federasyonun yanlış kararları... Bu yanlış kararlara sebep olanın da Fatih Terim olduğunu görüyoruz. 6+2+2'ye itiraz eden tek hoca Fatih. 14 kararı çıktığında Fatih Terim, TFF'nin Futbol Direktörü. Yıldırım Demirören de onun istediğini yapmış. Türkiye'nin derhal bu zihniyetten kurtarılması lazım."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:18
  1. Hıncal Uluç
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Yabancı kuralı

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