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Gündem Hıncal Uluç çok sert çıktı: İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?
Gündem

Hıncal Uluç çok sert çıktı: İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?

Gazeteci Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını belirterek sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:49:00 -
Hıncal Uluç çok sert çıktı: İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?

Gazeteci Hıncal Uluç bugünkü yazısında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert szlerle eleştirdi. Uluç, İmamoğlu belediye başkanı seçildiğinde büyük bir keyif yaşadığını ancak şimdilerde ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?"

Hıncal Uluç, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ve basın danışmanlarına sorduğu soruyu bugünkü köşesine taşıdı. Uluç, İmamoğlu'na ve danışmanlarına "İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?.. İstanbul halkına 'İşte bunu İmamoğlu yaptı' dedirten ne yaptın?" diye sorduğunu ancak ne kendisinden ne danışmanlarından tek bir söz duymadığını söyledi. "Söyleyecek bir şeyleri olsa, coşarlardı bilirim." diyen Hıncal Uluç, "İmamoğlu'nun bildiği "Yaptırmam" demek.. Bildiği, artık park yapmak değil, mevcut parkı yok edip yerine beton binalar dikmek.." ifadelerini kullandı.

"Daha geldiğin gün gösterdin aklında ne olduğunu"

Ekrem İmamoğlu için " Daha geldiğin gün gösterdin aklında ne olduğunu" diyen Hıncal Uluç, "İtirazım yok. Tersine.. İnsanın kendine büyük hedefler koymasını severim. Ama büyük hedeflere, basamaklar başarı ile çıkılarak ulaşılır. Tepeden paraşütle inilmez. Öyle çıkanlar, çıktıkları hızla inerler.." dedi.

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Yorumlar

MUHAMMED GENÇ

İSTANBUL A YAZIK ETTİNİZ... İSTANBULLUYU ALDATTINIZ... ÖZÜR DİLEYİN HERKESTEN...( BİNALİ YILDIRIMDAN, İST. HALKINDAN , MİLLETİMİZDEN ,İNSANLIKTAN ,HAYVANLARDAN ...)
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şşuuş...

sen sus hınç
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