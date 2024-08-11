HIMARS Füze Sistemleri Norveç yolcusu

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Norveç’e 580 milyon dolar tahmini maliyet ile M142 HIMARS (Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi) ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 9 Ağustos 2024 tarihinde verdi.

Tahmini maliyeti 580 milyon dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

16 adet M142 Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)

15 adet alternatif harp başlığı podlu (AW), Duyarsız Mühimmat Tahrik Sistemli (IMPS) M30A2 Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS)

15 adet IMPS sistemli M31A2 GMLRS Unitary yüksek patlayıcı podları

100 adet M57 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) podları

Düşük Maliyetli Azaltılmış Menzilli Tatbikat Roketi (LCRRPR) podları

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Onaylanan satışın ardından DSCA yetkilileri basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önerilen satış, Norveç’in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracak ve ABD ile diğer müttefik kuvvetlerle olan birlikte çalışabilirliğini güçlendirecektir. Ayrıca, Norveç’in topçu ve orta menzilli ateş gücünü de geliştirecektir. Norveç, bu ekipmanı silahlı kuvvetlerine entegre etmekte herhangi bir zorluk yaşamayacaktır.

Teklif edilen satış talebinin ardından Norveç, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek. Bu potansiyel satışla bağlantılı olarak önerilen herhangi bir bilinen denkleştirme anlaşması bulunmamaktadır. Bu bağlamda anlaşma, ABD’nin NATO ve Norveç Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğini de geliştirecektir.

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6×6 FMTV kamyon şasesine monte edilebilen M142 HIMARS, 6 adet MLRS serisi roketlerle veya ATACMS (Army Tactical Missile Systems) füzesi ile donatılabilmektedir. Bu özelliği ile çeşitli görev gereksinimlerine uyum sağlayabilen M142, hafif taarruz ateşine ve şarapnel etkisine zırhı sayesinde dayanabilmektedir. Bu bağlamda sistem; Avustralya, Kanada, Estonya, Finlandiya, Ürdün, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkenin envanterinde bulunmaktadır.