Hilmi Güler’den gençlere tavsiye: “Önce hedefinizi belirleyin”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin sorunlarını dinleyen, sorularını açık yüreklilikle cevaplandıran Güler, gençlere gelecekleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Gençlere öncelikli olarak hedef belirlemeleri tavsiyesinde bulunan Güler, "Türkiye’de maalesef bilime dayalı bir siyaset geleneği yok. Bilime dayalı kalkınma hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz, stratejilerimiz var. Strateji daha farklı bir şey. Bunu Bakanlığımız döneminde uyguladım. Çünkü nereye gideceğinizi bilmezseniz Hiçbir yol sizi oraya götürmez. Önce hedeflerinizi koyacaksınız ve o hedefler doğrultusunda stratejiniz doğrultusunda çalışma ve plan yapacaksınız” dedi.

Yeni dönemde üniversite öğrencilerine yönelik projeleri anlatan Güler, şöyle konuştu:

“Yeni dönemde üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu şartları kolaylaştıran uygulamaları hayata geçireceğiz. Mesela ulaşım konusunda küçük bir örnek vermek gerekirse, her durakta duran değil, sizi alıp doğruca üniversiteye götüren ve zaman kaybetmeyeceğiniz, ayakta gitmeyeceğiniz, hemen gidip derslere ve sınava konsantre olabileceğini, daha insani, daha sosyal sistem düşünüyoruz. İstanbul’da, modern üniversitelerde ne varsa burada da onu uygulayacağız. Çöp, kaldırım, asfalt zaten belediyenin bir görevi. Biz Gönül belediyeciliğinde klasik belediyeciliğin birkaç gömlek üstünde bir çalışma düşünüyoruz. Mesela, harç vs. gibi sıkıntıları aşmaları için bir fon oluşturabilir, bu tür durumlar için acil bir sistem kurabiliriz. Yani bir anlamda burada üniversite öğrencilerimizin paydaş olduğu bir sistem düşünüyoruz. Ben üniversite öğrenciliğimde bu tür zorlukları yaşadım. Dolayısıyla damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Biz de damdan düştük. Siz toplumun vicdanısınız. Siz mutlu olmazsanız toplum mutlu olmaz.”