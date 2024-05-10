Hillary Clinton'dan Skandal sözler: Filistinlilerin işgal ettiği topraklar…

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, katıldığı MSNBC canlı yayınında skandal ifadeler kullandı. Hillary Clinton, işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı çıkan ve protestolar düzenleyen ABD’li gençleri hedef aldı. Skandal bir şekilde İsrail yanlısı söylemlerde bulunan Clinton, Filistin toprakları için “Filistinlilerin işgal ettiği topraklar” ifadesini kullandı.

GENÇLERİ ‘CAHİLLİK’LE SUÇLADI

Soykırım karşıtı gençleri ‘cahillik’ ile suçlayan Hillary Clinton, “Gençler Orta Doğu tarihi hakkında pek bir şey bilmiyor" dedi.

SKANDAL İFADE: FİLİSTİNLİLERİN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLAR

Yüzyıllardır Filistinlilerin yaşadığı ancak siyonist İsrail'in işgal ettiği bölgeler için "Filistinlilerin işgal ettiği topraklar" ifadesini kullanan Clinton, Filistin eski Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın bağımsız Filistin devleti fırsatını kaçırdığını öne sürdü.

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Kocası Bill Clinton tarafından Filistin ve İsrail taraflarına teklifte bulunulduğunu ileri süren Hillary Clinton, “Filistin Yönetimi Başkanı Yaser Arafat, Filistinlilere, işgal edilen mevcut toprakların yüzde 96'sı üzerinde bir devlet kurmaları için bir teklifte bulunuldu. Umulan toprak miktarının yüzde 100'üne ulaşmak için İsrail'in yüzde 4'ünün verilmesi istendi. Bu teklif yapıldı ve Yaser Arafat bunu kabul etseydi yaklaşık 24 yıldır bir Filistin Devleti olacaktı. 'Evet' diyememesi tarihin en büyük trajedilerinden biri” diye konuştu.