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Dünya Hillary Clinton’dan Netanyahu çıkışı: ABD çok sert tavır almalı
Dünya

Hillary Clinton’dan Netanyahu çıkışı: ABD çok sert tavır almalı

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Hillary Clinton’dan Netanyahu çıkışı: ABD çok sert tavır almalı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Binyamin Netanyahu’nun yeniden İsrail Başbakanı seçilmesi durumunda Washington yönetiminin çok sert bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Clinton, Netanyahu hükümeti ve politikalarından “nefret ettiğini” açıkladı.

MS Now kanalındaki bir programa katılan Clinton, İsrail ve ABD yönetimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Clinton, “İsrail’i seviyorum ve Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum. Amerika’yı seviyorum ve Trump hükümetinden ve politikalarından nefret ediyorum.” dedi.

“BU BİR LİDERLİK BAŞARISIZLIĞIYDI”

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın, 7 Ekim 2023’ten önce Netanyahu’yu Gazze Şeridi’nden bir saldırı düzenlenebileceği konusunda uyardığına yönelik haberleri hatırlatan Clinton, İsrail Başbakanı’nı eleştirdi.

Netanyahu’nun söz konusu dönemde ne düşündüğünü bilmediğini ifade eden Clinton, yaşananları “liderlik başarısızlığı” olarak nitelendirdi.

NETANYAHU YENİDEN SEÇİLİRSE ABD’YE ÇAĞRI

İsrailli seçmenlerin tercihlerine ilişkin de konuşan Clinton, Netanyahu’nun bir kez daha seçilmesi ihtimali üzerinden Washington yönetimine çağrıda bulundu.

Clinton, “Eğer İsrailliler yeniden buna oy vermek isterse, o zaman bence ABD çok sert bir tavır almalı.” ifadelerini kullandı.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNE KARŞI ÖNLEM İSTEDİ

Clinton, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine de tepki gösterdi.

İsrail’de kurulacak yeni yönetimin bu saldırılara karşı etkili önlemler almasını isteyen Clinton, “Bu tür şiddet için cezasızlık olmamalı. Bu, Filistinliler için adaletsiz, kötü ve yanlış.” dedi.

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