Hilal Kaplan'dan olay sözler: 10 yıl önce olsa Genelkurmay’ı arardı
Adayları olmadığı halde sabah seçim çığırtkanlığı yapmaktan utanmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı’nı aradığını ve seçim için ses çıkarmaları gerektiğini açıkladı. Vesayetçi zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne seren Kılıçdaroğlu’na yazar Hilal Kaplan adeta ayar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim istediğini belirterek TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aradığını, seçim için ses çıkarmaları gerektiğini resmi Twitter hesabından açıkladı.
Girdiği her seçimde sandıkta kalan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir."
"10 yıl önce Genelkurmay'ı arardı"
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da resmi Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak tepkisini ortaya koydu.
Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepkisini sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi:
"Adayları yok. Projeleri yok. Çözüm önerileri yok. Piyasaya korku pompalamaktan başka dertleri yok. Ama çare erken seçimmiş! Aklına da ilk TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aramak gelmiş. 10 yıl önce olsa Genelkurmay'ı da arardı. Vesayetçi geldi, vesayetçi gidecek."