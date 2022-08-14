Hilal Kaplan’dan fosil artığı Üstün Dikmen’e ders
"Başörtülü psikolog olmaz" diyen sözde Prof. Dr. Üstün Dökmen’e yazar Hilal Kaplan’dan sert cevap geldi. Kaplan, “Riyakar para düşkünlerinden psikolog olmaz esas” dedi.
yeniakit Ankara
“Başörtülü psikolog olmaz” diyen sözde Prof. Dr. Üstün Dökmen’e yazar Hilal Kaplan’dan sert cevap geldi.
Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Kaplan, “Üstün Dökmen buyurmuş: “’Başörtülü psikolog olamaz’ Öyle güzel olur ki aklın şaşar cahil adam; bunu seminerlerine gelen başörtülü psikologlara da söylesene cesaretin varsa.. Riyakâr para düşkünlerinden psikolog olmaz esas” ifadeleriyle Dökmen’e ağzının payını verdi.