  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hilal Kaplan’dan fosil artığı Üstün Dikmen’e ders
Gündem

Hilal Kaplan’dan fosil artığı Üstün Dikmen’e ders

"Başörtülü psikolog olmaz" diyen sözde Prof. Dr. Üstün Dökmen’e yazar Hilal Kaplan’dan sert cevap geldi. Kaplan, “Riyakar para düşkünlerinden psikolog olmaz esas” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 15:02:00 -

 yeniakit  Ankara 

“Başörtülü psikolog olmaz” diyen sözde Prof. Dr. Üstün Dökmen’e yazar Hilal Kaplan’dan sert cevap geldi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Kaplan, “Üstün Dökmen buyurmuş: “’Başörtülü psikolog olamaz’ Öyle güzel olur ki aklın şaşar cahil adam; bunu seminerlerine gelen başörtülü psikologlara da söylesene cesaretin varsa.. Riyakâr para düşkünlerinden psikolog olmaz esas” ifadeleriyle Dökmen’e ağzının payını verdi.

 

24
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zekeriya

Ruhu hasta Prof bozuntusu ruhunu tedavi etmeye çalıştınız insanlar sizden daha sağlıklı.Ruhu kararmış ruhu hasta sen ve senin gibi beyni ishal olmuşlardan millet bir yarar görmemiştir zaten.Tek gayeniz insanların dış görünüşüne bakıp hasta ruhunuzla yargılama yapmanız.Aslında ruh sağlı hastanelerine sen ve senin gibileri kapatmak lazım.Azıcık beyin hücren kalmışsa bir düşün Eğer düşünme yetiniz insanların başörtüsünün altında hayatını kaybetmemişse kendinize sorun bakalım benim üzerimdeki elbise beni tedavi edebilir mi diye?Zaten bu ülke ne çekmiş ve çekiyorsa senin gibi ruhsuzların beyinsizliğinden çekiyor.Sana gelen hastalar bir kez daha düşünsün beyni yaş haddinden emekli bir aptal Prof beni tedavi edebilir mi diye?

Süleyman

Kütüphanemde bir kitabı onu da yırttıracak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 24 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23