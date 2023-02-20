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Medya Hilal Kaplan, Sözcü gazetesini rezil kepaze etti! Foyaları böyle ortaya çıktı
Medya

Hilal Kaplan, Sözcü gazetesini rezil kepaze etti! Foyaları böyle ortaya çıktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haberi yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:43:00 -
Hilal Kaplan, Sözcü gazetesini rezil kepaze etti! Foyaları böyle ortaya çıktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haberi yerden yere vurdu. 

Sözcü'nün, bu haberi yaparken "Ne olduysa oldu" diyerek aslında CHP'nin süreç içindeki başat rolünü silip parmağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çevirdiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haber şöyle:

"İki büyük depremin İskenderun'da yarattığı yıkım, acı bir gerçeği gözler önüne serdi. On yıl önce İskenderun'da 6 mahalle, Bakanlar Kurulu kararıyla depreme karşı riskli alan ilan edildi. Aradan 9 yıl geçti. Ne olduysa oldu, risk unutuldu. Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihli kararnameyle riskli alan kararını kaldırdı. İktidar riskli alan kararını kaldırdı ama depremin yıkıcı etkisini kaldıramadı. Son depremde Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Meydan mahallelerinde 136 bina yıkıldı ve yüzlerce kişi enkaz altında can verdi. CHP"li Faik Öztrak "Sorumlu iktidardır" dedi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberdeki "Ne olduysa oldu" ifadesi belki dikkatinizi çekmiştir. Ne olduğuna bakalım:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013'te bu altı mahalleyi riskli alan ilan ediyor. Mahallelinin itirazıyla yerel mahkeme kararı iptal ediyor. Bakanlık, ikinci kez riskli alan diyerek ısrar ediyor ama yine itiraz ve sonrasında yine iptal kararı. Bu süreçlerin hepsinde CHP kararın iptalini savunuyor. CHP'ye yakın sol örgütler, "kentsel dönüşüm, rant bölüşümü" temalı protesto ve propagandalarını yapıyor.

Bakanlığın yasal tüm süreçlere bağlı kalıp aldırmaya çalıştığı karar, CHP'nin desteğiyle iptal edilince Cumhurbaşkanı Erdoğan da yasa gereği yapması zorunlu olanı yapıp Bakanlar Kurulu kararını iptal ediyor.

Sözcü, bu haberi yaparken "Ne olduysa oldu" diyerek aslında CHP'nin süreç içindeki başat rolünü silip parmağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviriyor. Yani CHP, CHP'liğini yapıyor.

Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti. Giden geri gelmeyecek. Akbabalar aradan çekilirse en azından bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmasının önüne geçebiliriz."

 

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Yorumlar

Gültekin

Deprem bölgesindeki artçıları hiç kimse görmezlikten gelmesin. Bölgede hala riskler devam ederken, mutlak seçimler gözden geçirilmeli acele edilmemeli, öncelikle yaralar sarılmalı, halk kendi derdinden kurtarılmalı, seçime odaklanması sağlanmalıdır.

Nadim hatipoğlu

SAYIN KAPLAN BU ZİHNİYETİN LAFINA İNANIN KİMSE İNANMIYOR SADECE SOSYAL MEDYA TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞ BİR GURUP SADECE SİYASETEN VE TÜRLÜ GİRİŞİMLERLE ERDOĞANI YENEMEYEN AZGIN BİR AZINLIK VAR BOŞ TENEKEDEN NASIL ÇOK SES ÇIKARSA BUNLARDA BÖYLE İNANIN BUNLARA KENDİ İSİMLERİNİ SÖYLESELER ARTIK KİMSE DEVLETİN NUFÜS CÜZDANINA BAKMADAN İNANMIYOR.
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