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Dünya Hilafet kaldırıldı tespih tanesi gibi dağıldık
Dünya

Hilafet kaldırıldı tespih tanesi gibi dağıldık

İslam ümmetinin siyasi ve dini birlikteliğinin en büyük sembolü olan Hilafet makamı 99 yıl önce bugün ilga edildi. Hilafetin, büyük fedakârlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşının ardından haçlı sömürgecilerinin dayatmalarıyla 3 Mart 1924’te kaldırılmasıyla, ümmet imamesi kopan tespih taneleri gibi dağıldı. Başsız kalan ve siyasi bir irade ortaya koyamayan Müslümanlar, emperyalistlerin elinde oyuncak oldu ve eşi benzeri görülmemiş zulümlere maruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:02:00 -
Hilafet kaldırıldı tespih tanesi gibi dağıldık

İslam ümmetinin siyasi ve dini birlikteliğinin en büyük sembolü olan Hilafet Makamı 99 yıl önce bugün ilga edildi. Osmanlılar ilk dönemlerden itibaren Müslümanların koruyucu ve gazanın önderi olduğu için 3. Padişah olan Hüdavendigar Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere Osmanlı hanedanı bu birleştirici unvanı kullanarak Anadolu’da İslam birliğini sağlamaya çalışmışlardır. Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde Mercidabık ve Reydaniyye savaşıyla Memlükler’in tarih sahnesinden silinerek Türklere geçen Hilafet makamı tam 407 yıl boyunca İslam alemine önderlik etmemizi sağladı. Büyük fedakârlıklarla kazanılan İstiklal Savaşının ardından haçlı sömürgecilerinin dayatmalarıyla 3 Mart 1924’te Hilafet’in kaldırılmasıyla, ümmet imamesi kopan tesbih taneleri gibi dağıldı. Siyasi bir irade ortaya koyamayan Müslümanlar, emperyalistlerin elinde oyuncak olurken, yüzlerce yıl İslam aleminin merkez noktası konumunda olan Anadolu coğrafyası büyük bir stratejik gücü kaybetmiş oldu. Hilafet makamının ilga edilmesiyle başsız kalan ümmet o günden bu yana eşi benzeri görülmemiş zulümlere maruz kaldı. Bugün başta Siyonist soykırım ile karşı karşıya bulunan Filistin olmak üzere işgal altındaki İslâm coğrafyası, Hristiyanların Vatikan’ına alternatif yapılarının eksikliğini yaşıyorlar.

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Yorumlar

yavuz

Ümmeti Muhammedin Selameti için Hilafet geri gelmelidir. Hristiyanlar bile bozulmuş dinlerini Papa ile birliktelik sağlarken bizler dağınık koyun sürüsü gibi Kurtlara çakallara sırtlanlara yem oluyoruz. Dinime İnanmayan Münafıklar Kafirler uluyacaklardır, ama BEN MÜSLÜMANIM LİDERİMİ İSTİYORUM.

sade

MALUM DEVLETİMİZİN GİZLİ KURUCUSU VE YENİ ANAYSA VE AKNUNLARIN HAZIRLAYICISI, LOZANIN MİMARI OLAN DÜNYA YAHUDİLERİNİN DİNİ LİDERİ BAŞ HAHAM HAYIM NAHUM VE LODR GÜRZON OSMANLI ANCAK HİLAFET VE KUR'AN NIN YOK EDİLMESİYLE YIKILABİLİR DEMİŞTİ.
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