Hikmet Karaman’ın yüzü gülüyor Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da yüzler gülüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da yüzler gülüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da neşeli ve keyifli sürdürüyor. 16 Temmuz’da başlayan Avusturya kampında teknik heyet futbolculara oldukça eğlenceli antrenman programı ile güç depoluyor. sarı-kırmızılı takımın Teknik Patronu Hikmet Karaman’ın ise keyfi yerinde. Antrenmanlardaki neşeli tavrı ile dikkat çeken Hikmet Karaman zaman zaman futbolculara sert uyarılarda bulunuyor.

Ay sonuna kadar Avusturya’da çalışmalarını sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 hazırlık maçı oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.