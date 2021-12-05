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Spor Hikmet Karaman'dan flaş itiraf: Bu kolay iş değil
Spor

Hikmet Karaman'dan flaş itiraf: Bu kolay iş değil

Süper Lig'in 15. Haftasında Kayserispor'un Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan teknik direktör Hikmet Karaman, 'Bu kolay iş değil' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:01:00 -
Hikmet Karaman'dan flaş itiraf: Bu kolay iş değil

Süper Lig’in 15’inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport Tav Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadık. Bu kolay iş değil. Çok önemli bir virajı döndük" dedi. Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk ise, "Bu maçı iş kazası olarak niteleyebiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport Tav Antalyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Yukatel Kayserispor 2-0 kazandı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, "Kayserispor’u tebrik ediyorum . Bizden daha fazla bu maçı önemseyen takımdı. Maçtan önce futbolcularımıza birçok hatırlatmalarımız vardı ama bunu uygulayan takım rakibimiz oldu. Biz ilk 20-30 dakikada kaybettiğimiz pozisyon ve penaltı ile skor 2-0’a geldi. İkinci yarı çok kötü performans sergiledik. Bu maçın performansına bakmak gerekirse kendimize bakmalıyız. Umarım sadece kaza maçıdır. Bu maçı iş kazası olarak niteleyebiliriz. Bundan sonra oynayacağımız maçlara bakacağız. Kayserispor savunmada çok iyi duvar ördü. Üretkenlikte kısırdık. Karşı taraf 9 kişi kaldı ama siz üretkenliği başaramadığınız zaman rakibin kaç kişi kalmasının bir önemi yok" diye konuştu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Öncelikle tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bugün Emrah, Thaim ve Uğur sakatlıktan çıkmalarına rağmen iyi katkıda bulundular. Maçın erken dakikalarında 2-0 öne geçtik. Bu takım için önemli. Maçın büyük bir bölümünü 9 kişi oynadık. Bu kolay iş değil. Çok önemli bir virajı döndük. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. Eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Antalyaspor iyi bir takım. İyi organize bir takım. Başarılı oyuncuları var. Oyuncularımızı kutluyoruz. Beşiktaş maçı önce 2 kırmızı kart gören futbolcumuz oldu. Daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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