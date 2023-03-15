Hikmet Genç'ten olay çıkış! "Hadi ötün bakalım şimdi" deyip topu tam 90'a taktı

ABD'de ardı ardına yaşanan banka iflaslarının sebebi olarak Fed'in agresif faiz artırımları gösterilirken, Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç'ten dikkat çekici bir yazı geldi.

"Bizim 'muhalif' ekonomistler de 'Dünya faiz artırıyor, Türkiye faiz indiriyor, batıyoruz' diye yırtındı" hatırlatmasında bulunan Genç, "Hadi ötün bakalım şimdi, eloğlu bankalara neden kayyum atamış?!" deyip şunları kaydetti:

"ABD'de ilk olarak Silvergate Capital, ardından Silicon Valley Bank ve son olarak Signature Bank iflas etti. (Bankaya kayyum atamışlar.)

Dünyanın önde gelen ekonomistleri bu bankaların iflas etmesinin sebebi olarak Fed'in agresif faiz artırımlarını gösterdi.

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Daha da önemlisi, o kadar faiz artırılmasına rağmen ABD'deki enflasyonda beklenen gerilemenin gerçekleşmediğini söylüyor ABD'li uzmanlar.

Hatta üçüncü çeyrekten itibaren resesyon uyarısında bulunmuşlar.

Bizim 'muhalif' ekonomistler de 'Dünya faiz artırıyor Türkiye faiz indiriyor, batıyoruz' diye yırtındı.

Her sabah Civciv ile Vakvak da aynısını söylüyordu.

Hadi ötün bakalım şimdi, eloğlu bankalara neden kayyum atamış?!"