Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler

Bakan Bolat, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte iş dünyasının yönelmesi gereken sektörlere dair kritik bilgiler verdi.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, iş dünyasının 5 – 10 yıllık periyotta hangi sektörlere yönelmesi gerektiğini sordu.

"Türkiye ihracata dayalı büyüme modelinde devam edecek" diyen Bakan Bolat, "Ortada bir üretim ve ticaret ekonomisi var. Dolayısıyla üretmeye, daha fazla satmaya ve rakiplerinle rekabet etmeye mecbursun. Biz mal ve hizmet ihracatını artırmaya mecburuz. Hedefimiz 410 milyar dolar. Bu 2 Ocak’taydı. Ama sonra savaş çıktı. Sonra fiyatlarda dalgalanma oldu. Bunun anlamı daha fazla ithalat faturası demekti. Bu öngörülmüyordu." ifadelerini kullandı.

"Bizim vizyonumuzda bazı kademeler var. Önde olduğumuz bazı alanlar var. Biz buralarda olmaya devam edeceğiz" vurgusu yapan Bakan Bolat, "İslam ülkeleri her zaman bizim hep yakın dost coğrafyalardaki ticaretimiz artırmak istediğimiz ülkeler. Afrika da bizim için uzak ülkeler stratejisi kapsamında değerli. Asya’nın nüfusu çok ve ağır korumacı önlemleri olduğu için kızışan, zorlu alanlar." diye konuştu.

Bakan Bolat şöyle devam etti: "Sektör açısından bakarsak, emek yoğun sektörlerde bir zorlanma var. Türkiye tarımda da güçlü. Bu yıl çok bereketli. İthalatta da hammadde ve enerjiyi dışarıdan almaya da mecburuz. Yerli üretimi artırmanın gayreti içindeyiz."