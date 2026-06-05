Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?

Ticaret Bakanlığı ile Akit Medya Grubu öncülüğünde “Ticarette Milli Vizyon Zirvesi”, İstanbul’da düzenlendi.

Zirveye yoğun bir katılım olurken düzenlenen özel oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat soruları yanıtladı.

“AKİT’LE BİZLER DE 33 YILDA KADİM BİR DAVA ARKADAŞLIĞI YAPTIK”

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un, "Elbette Türkiye ve dünya ciddi bir süreçten geçiyor. Maalesef Amerika ve İsrail tarafından İran’a bir saldırı söz konusu ve bunun sonucunda Hürmüz Boğazı krizi yaşanıyor. Birçok gemi buradan geçemiyor. Bu Türkiye’yi nasıl etkiliyor, halen oradan geçemeyen gemilerimiz var mı, kriz uzarsa nasıl etkileniriz, şu ana dek yansıması nasıl oldu?" sorusuna Bakan Bolat şu cevabı verdi:

Akit Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’nın ev sahipliğinde düzenlediği zirve vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Akit’le bizler de 33 yılda kadim bir dava arkadaşlığı yaptık.

Dünya çok zor bir durumdan geçiyor. Gerçekten en basit tabiriyle bir akşam kafamızı rahat yastığa koyabildiğimizi hatırlamıyoruz. Askeri, ekonomi, ticaret, ulaştırma yollarında çok büyük bazen sıkıntılar, blokajlar meydana geliyor. Sabah ayrı bir rüzgâr, gece başka bir rüzgâr… Bizde ekonomi ve ticarette istikrarlı ve güçlü, başarılı bir performans göstermek için bütün bu faktörleri dikkate almak zorundayız. En son durum yaklaşık 1 aydır devam eden Körfez’deki savaş. ABD ve İsrail’in aniden saldırısıyla başlayan savaş İran’ın da karşı hamleleriyle bir Körfez savaşına dönüştü. Diğer Arap ülkelerini içine kattı. Hürmüz Boğazı’nın da İran tarafından kapatılması, akabinde ABD tarafından abluka başlatılmasıyla dünyadaki önemli ham madde ve enerji kaynaklarına ulaşım ve bunların fiyatlarının yükselmesiyle ilgili ciddi bir şok etki meydana getirdi. Niye, çünkü Körfez coğrafyası dünyadaki petrol kaynaklarının yüzde yirmiden fazlasını, doğal gaz kaynaklarının yüzde yirmiden fazlasını, gübre kaynaklarının yaklaşık üçte birini karşılayan bir bölge. Herkes için lazım olan enerji ve ham madde kaynaklarının bulunma riski ve fiyat artışları ciddi şok etkiler meydana getirdi. En önemlisi enflasyondaki artış. Üretimi olumsuz etkileyen araz kısıntıları böyle bir tablo meydana getirdi.

“FİNANS SİSTEMİMİZ GEÇEN 23 YILDA ÇOK İSTİKRARLI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”

Biz ne yaptık, bu konularda Allah’a çok şükür sayın Cumhurbaşkanımızın 23 yıldır liderliği altındaki kadrolarımız Türkiye’de yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen program ve tedbirlerle Türkiye ekonomisini dolar bazında 6 kattan daha büyük bir seviyeye yükseltme başarısı gösterdik. Yine aynı şekilde 36 milyar dolar ihracatı 273 buçuk milyar dolar hacme getirdik. İşte krizlere karşı da Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı arttı. Finans sistemimiz geçen 23 yılda çok istikrarlı bir performans gösterdi.

Bunu şununla mukayese edebilirsiniz, 2001 Türkiye’sinde 25 tane özel bankanın battığı bir dönem. 4 kamu bankasının içinin boşaltıldığı ve iflasa sürüklendiği bir dönem. Bunun 53 milyar dolar Türkiye’ye çıkardığı bir fatura. Biz 23 yıldır bankacılık sektörümüzde başarılı bir istikrar var. Kamu bankalarına parantez açmak istiyorum. Gezi, kanlı darbe girişimi, deprem dönemi, pandemi dönemi gibi zor süreçlerde Türkiye’nin mega projelerinin desteklenmesinde kamu bankalarının hakkı çok büyük. O yüzden tüm kamu bankaları ve yöneticilerine çok çok teşekkürler ediyoruz.

Biz enerjide arz tedariki yaşamadı. Savaştan önce de sonra da yaşamadık. Birçok ülkede okullar tatil oldu, evden çalışmaya geçildi. Benzin kuyrukları oldu. Ciddi fiyat artışları oldu Avrupa Asya ve Amerika’da. Eşel mobil sistemini hükümetimiz daha savaşın dördüncü gününde getirerek petroldeki fiyat artışlarının günlük hayatımıza ve sanayimize yansımaması mümkün kılındı. İlk günden biz gübre ithalatında alınan gümrük vergisini sıfırladık. Gübre ihracatını durdurduk. Eve lazım olanı dışarıya vermez. 350 bin ton gübre vardı, yurt dışına ticaretine izin vermedik. Tarım ürünlerinin üretimi konusunda herhangi bir sıkıntı da yaşatmadık. Allah’a şükür.

“İSTİKRARLI BİR PERFORMANS GÖSTERDİK”

Ulaştırma Bakanımız açıklamıştı, Hürmüz’de 9 gemimiz kaldı diye. Bunlardan 7’si oradan çıkmak istiyorlar. Yetkililer temas halinde. Beklentimiz artık bu 95 gündür devam eden savaşın nihai ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla sona ermesi. Dünya ekonomisinin bir nefes alması. Çünkü savaş anlaşma çok yakın, akşam vuracağız, sabah görüşme başladı, akşam görüşmeler durduruldu… Bu tür haberlerle kamuoyu da yoruldu. İran toplumu ve bölge insanı yoruldu. Kardeş İslam ülkelerinde böylesine bir ateşin olmasından çok rahatsızız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve kadrolar barış için yoğun çaba sarf ediyorlar. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının olması gerektiği noktalara gerilemesi en büyük temennimiz. Yılın 5 ayı geride kaldı. Enerji faturasında böylesine fiyat yükü artmasına rağmen dış ticaretimizde ilk 5 ayda stabil, istikrarlı bir performans gösterdik. Dileğimiz savaşsız, barış içinde, kalkınma yolunda harcanacak çabalarla, bölge halkları ve İslam aleminin, toplumsal barışla yoluna devam etmesi. Umarım savaş yol açanlar da artık savaşla amaçlara ulaşılamayacağını görüp barış yolunda karar verirler diye temenni ediyorum.