Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilin tırın altına girdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilin tırın altına girdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa yolu üzerinde sürücüleri ve plakası henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.
KAMYONUN ALTINA GİRDİ Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı diğer kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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