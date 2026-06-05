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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilin tırın altına girdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa yolu üzerinde sürücüleri ve plakası henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!

KAMYONUN ALTINA GİRDİ Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

#3
Foto - Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 AĞIR YARALI Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı diğer kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil tırın altına girdi!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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