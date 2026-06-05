Son 4 yılda bir ilk Hürmüz krizi petrol devlerini çoşturdu

Küresel enerji şirketlerinin bu yıla ilişkin toplam ilk çeyrek karı, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişelerinin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10'dan fazla artarak, 2022'den bu yana yüzdesel olarak ilk kez çift haneli yıllık artış kaydetti.

ABD'li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, SLB ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketinin (CNOOC) bu yılın ilk çeyreğindeki toplam karı yaklaşık 71,2 milyar dolar oldu.

Söz konusu şirketlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında arz endişelerini artırdığı 2022'deki karları 98,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2023'te 88,3 milyar dolara, 2024'te 71,7 milyar dolara ve 2025'te 62,9 milyar dolara geriledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise Hürmüz Boğazı çevresinde artan jeopolitik riskler ve arz kesintisi endişelerinin petrol fiyatlarını desteklemesiyle şirketlerin toplam karı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 13,2 artarak 71,2 milyar dolara çıktı.

Ancak toplam kar, Brent petrolün varil fiyatının ilk çeyrekte ortalama 100 doların üzerinde seyrettiği ve enerji krizinin etkilerinin en güçlü hissedildiği 2022 seviyesinin yaklaşık 27 milyar dolar altında kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, Brent petrolün ilk çeyrek ortalama fiyatı 2022'de varil başına 100,3 dolar seviyesine ulaştı. Sonraki yıllarda arz endişelerinin azalması ve küresel talepteki yavaşlama beklentileriyle varil fiyatı 2023'te 81,2 dolar, 2024'te 83 dolar ve 2025'te 75,8 dolar oldu.

Bu yıl ise Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatında ilk çeyrek ortalaması 80,2 dolara yükselerek son 2 yılın üzerine çıkarken, fiyatlar enerji krizinin zirve yaptığı 2022 seviyelerinin altında kalmaya devam etti.

ARAMCO AÇIK ARA LİDER

İlk çeyrek karlarında Saudi Aramco açık ara lider konumunu korudu. Şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde 39,5 milyar dolar olan karı 2025'in ilk çeyreğinde 26,6 milyar dolara gerilerken, 2026'nın aynı döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 26'dan fazla artışla 33,6 milyar dolara yükseldi.

ExxonMobil'in 2022'nin ilk çeyreğindeki karı 8,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken sonraki dönemde dalgalı bir seyir izledi. Şirketin ilk çeyrek karı 2025'te 7,7 milyar dolara geriledi ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 45'ten fazla azalarak 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Chevron'un ilk çeyrek karı da 2022'deki 6,5 milyar dolar seviyesinden 2025'in ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolara gerilerken, 2026'nın aynı döneminde yüzde 26,3 düşüşle 2,8 milyar dolara indi.

ConocoPhillips'in ilk çeyrek karı, 2022'deki 4,3 milyar dolar seviyesinden 2025'in ilk çeyreğinde 2,7 milyar dolara geriledi. Şirketin 2026'nın ilk çeyreğindeki karı ise yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CNOOC ise Batılı enerji devlerinden farklı olarak karlılığını büyük ölçüde korudu. Şirketin ilk çeyrek karı 2022'de 5 milyar dolar ve 2023'te 4,7 milyar dolar olurken, 2025'te 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. CNOOC 2026'nın ilk çeyreğinde karını yeniden yaklaşık 5,8 milyar dolara yükseltti.

AVRUPALI ŞİRKETLER TOPARLANIYOR

Avrupalı enerji şirketlerinde de benzer eğilim görüldü. TotalEnergies'in ilk çeyrek karı 2022'de 9 milyar dolarla zirve yaptıktan sonra 2025'in ilk çeyreğinde 4,2 milyar dolara geriledi, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 29 artışla 5,4 milyar dolara yükseldi.

Shell'in ilk çeyrek karı da 2023'te 9,6 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2025'in aynı döneminde 5,6 milyar dolara düştü. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde karını yüzde 23 artırarak 6,9 milyar dolara çıkardı.

bp'nin karı 2022'nin ilk çeyreğinde 6,2 milyar dolar seviyesinden 2025'in ilk çeyreğinde 1,4 milyar dolara kadar düştü, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla iki kattan fazla artarak 3,2 milyar dolara yükseldi.

Equinor'un karı 2022'nin ilk çeyreğindeki 5,2 milyar dolarlık seviyesinden 2025'in ilk çeyreğinde 1,8 milyar dolara düştü. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde karını iki kattan fazla artırarak 3,7 milyar dolara çıkardı.

Eni'nin ilk çeyrek karı, 2022'de yaklaşık 3,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025'in aynı döneminde 1,6 milyar dolara geriledi. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 1,5 milyar dolar kar açıkladı.

SINIRLI KAR ARTIŞI SÖZ KONUSU

Petrol sahası hizmet şirketlerinde ise daha farklı bir görünüm öne çıktı. Halliburton'ın ilk çeyrek karı 2022'de 310 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025'te 517 milyon dolara ulaştı. Şirketin karı, 2026'nın ilk çeyreğinde ise geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 11 düşüşle 461 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde SLB'nin ilk çeyrek karı, 2022'de 488 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025'te 998 milyon dolara yükseldi. 2026'nın ilk çeyreğinde ise geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 21,5 düşüşle 783 milyon dolara geriledi.

Baker Hughes'un ilk çeyrek karı ise 2022'de 145 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. İlk çeyrek karı, sonraki yıllarda kademeli olarak artarak 2025'te 509 milyon dolara çıktı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde karını yaklaşık yüzde 12,6 artırarak 573 milyon dolara yükseltti.