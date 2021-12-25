Hikmet Genç'ten "çarşaf çarşaf" rezilliğe çok sert tepki

Hikmet Genç, İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan etkinlikte minik öğrencileri çarşaf giyip korkutan ve Osmanlı'yı karalayan "çağdaş, ilerici, demokrat, aydınlanmacı, bilmem neci" takımına çok sert tepki gösterdi. Ötekileştirmekten söz edip kendileri dışındaki herkese böcek gözüyle bakan “sefil fareler”e isyan eden Genç, “Size ne milletin çarşafından, örtüsünden? Çekin artık o pis elinizi çarşafın üstünden” dedi. İşte, Hikmet Genç'in Akşam gazetesindeki o sert yazısı:

"Bir ilkokul öğretmeni de çocuklara çağdaşlık öğretiyordu!

Osmanlı'nın ecdadın ne kadar yobaz olduğunu anlatmak için çarşaf giyip tahtanın önüne geçmişti.

Ve dedi ki;

"Bakın benim neremi görüyorsunuz. Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez."

Sonra çarşaf fora!..

Altından 'mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen' çıkıyor!

"Bakın çocuklar çağdaş ve laik oldum..."

Bu hadise de birkaç ay önce oldu. Böyle manyaklar artık yoktur diyorduk. Böyle dinozorların soyu tükenmiştir sanıyorduk.

Varmış!..

Sabah'ın ihbar hattına gelmiş görüntüler... Yine bir 29 Ekim etkinliği.

Yer.. Anaokulu...

Görüntülerle birlikte haber şöyle aktarılıyor;

"Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor. Oyunun bir anında erkek rolündeki bir kadının arkasından dört çarşaflı kadın sahne alıyor. Bu sırada ise minik çocuklardan bazılarının korku içinde, "Annemi istiyorum" demeye başladığı duyuluyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti."

***

Yuh olsun, yazıklar olsun...

Yahu ne çektik şu yobaz gerici faşist kafalardan.

Bir de kendilerini tarif ederken "çağdaş, ilerici, demokrat, aydınlanmacı, bilmem neciyiz.." derler.

Ötekileştirmekten söz edip kendileri dışındaki herkese böcek gözüyle bakan sefil fareler.

Hadi sen geçmişine düşmansın. Başkasının çocuğunu niye geçmişine düşman etmeye çalışıyorsun?!.. Belki de o minik çocukların birinin annesi ninesi ya da bir yakını çarşaflı ya da başörtülü.

Kimi kime düşman ediyorsun?!

Milletin inancına kültürüne küfreden, ötekileştiren, ayrıştıran faşist yobazlar!

Geçmişine düşman etmek için körpe beyinleri yıkamaya çalışan nesebi gayri sahihler!..

Size ne milletin çarşafından örtüsünden,

Çekin artık o pis elinizi çarşafın üstünden..."