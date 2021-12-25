  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hikmet Genç'ten "çarşaf çarşaf" rezilliğe çok sert tepki
Medya

Hikmet Genç'ten "çarşaf çarşaf" rezilliğe çok sert tepki

Hikmet Genç, İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan etkinlikte minik öğrencileri çarşaf giyip korkutan ve Osmanlı'yı karalayan "çağdaş, ilerici, demokrat, aydınlanmacı, bilmem neci" takımına çok sert tepki gösterdi. Ötekileştirmekten söz edip kendileri dışındaki herkese böcek gözüyle bakan “sefil fareler”e isyan eden Genç, “Size ne milletin çarşafından, örtüsünden? Çekin artık o pis elinizi çarşafın üstünden” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:35:00 -
Hikmet Genç'ten "çarşaf çarşaf" rezilliğe çok sert tepki

Hikmet Genç, İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan etkinlikte minik öğrencileri çarşaf giyip korkutan ve Osmanlı'yı karalayan "çağdaş, ilerici, demokrat, aydınlanmacı, bilmem neci" takımına çok sert tepki gösterdi. Ötekileştirmekten söz edip kendileri dışındaki herkese böcek gözüyle bakan “sefil fareler”e isyan eden Genç, “Size ne milletin çarşafından, örtüsünden? Çekin artık o pis elinizi çarşafın üstünden” dedi. İşte, Hikmet Genç'in Akşam gazetesindeki o sert yazısı:

"Bir ilkokul öğretmeni de çocuklara çağdaşlık öğretiyordu!

Osmanlı'nın ecdadın ne kadar yobaz olduğunu anlatmak için çarşaf giyip tahtanın önüne geçmişti.

Ve dedi ki;

"Bakın benim neremi görüyorsunuz. Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez."

Sonra çarşaf fora!..

Altından 'mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen' çıkıyor!

"Bakın çocuklar çağdaş ve laik oldum..."

Bu hadise de birkaç ay önce oldu. Böyle manyaklar artık yoktur diyorduk. Böyle dinozorların soyu tükenmiştir sanıyorduk.

Varmış!..

Sabah'ın ihbar hattına gelmiş görüntüler... Yine bir 29 Ekim etkinliği.

Yer.. Anaokulu...

Görüntülerle birlikte haber şöyle aktarılıyor;

"Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor. Oyunun bir anında erkek rolündeki bir kadının arkasından dört çarşaflı kadın sahne alıyor. Bu sırada ise minik çocuklardan bazılarının korku içinde, "Annemi istiyorum" demeye başladığı duyuluyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti."

 

***

Yuh olsun, yazıklar olsun...

Yahu ne çektik şu yobaz gerici faşist kafalardan.

Bir de kendilerini tarif ederken "çağdaş, ilerici, demokrat, aydınlanmacı, bilmem neciyiz.." derler.

Ötekileştirmekten söz edip kendileri dışındaki herkese böcek gözüyle bakan sefil fareler.

Hadi sen geçmişine düşmansın. Başkasının çocuğunu niye geçmişine düşman etmeye çalışıyorsun?!.. Belki de o minik çocukların birinin annesi ninesi ya da bir yakını çarşaflı ya da başörtülü.

Kimi kime düşman ediyorsun?!

Milletin inancına kültürüne küfreden, ötekileştiren, ayrıştıran faşist yobazlar!

Geçmişine düşman etmek için körpe beyinleri yıkamaya çalışan nesebi gayri sahihler!..

Size ne milletin çarşafından örtüsünden,

Çekin artık o pis elinizi çarşafın üstünden..."

 

CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama
CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama

Siyaset

CHP'li belediyenin 'çarşaflı kadın' rezaletinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama

'Çarşaflı kadın' rezaletinde yeni gelişme! Edremit Belediyesi inkar etti, ÇYDD yalanladı
'Çarşaflı kadın' rezaletinde yeni gelişme! Edremit Belediyesi inkar etti, ÇYDD yalanladı

Gündem

'Çarşaflı kadın' rezaletinde yeni gelişme! Edremit Belediyesi inkar etti, ÇYDD yalanladı

Çarşaflı provokasyona soruşturma
Çarşaflı provokasyona soruşturma

Gündem

Çarşaflı provokasyona soruşturma

Ha CHP ha Cumhuriyet genleri tıpatıp aynı! Gerici ve yobaz Cumhuriyet’ten ‘çarşaf’ hazımsızlığı
Ha CHP ha Cumhuriyet genleri tıpatıp aynı! Gerici ve yobaz Cumhuriyet’ten ‘çarşaf’ hazımsızlığı

Gündem

Ha CHP ha Cumhuriyet genleri tıpatıp aynı! Gerici ve yobaz Cumhuriyet’ten ‘çarşaf’ hazımsızlığı

İYİ Parti'ye yakın sendika başkanından çarşaf düşmanlığı
İYİ Parti'ye yakın sendika başkanından çarşaf düşmanlığı

Siyaset

İYİ Parti'ye yakın sendika başkanından çarşaf düşmanlığı

Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!

Gündem

Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!

Çarşaflı kızlara söylediği ve bütün ülkenin duyduğu hakaretleri, mahkemede inkar etti
Çarşaflı kızlara söylediği ve bütün ülkenin duyduğu hakaretleri, mahkemede inkar etti

Gündem

Çarşaflı kızlara söylediği ve bütün ülkenin duyduğu hakaretleri, mahkemede inkar etti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay