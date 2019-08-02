Hijyenik bir bayram için belediye ekipleri sıkı çalışıyor

Efeler Belediyesi, Çeştepe ve Umurlu Mahallesinde bulunan hayvan pazarındaki temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların mağdur olmaması adına Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla başlatılan temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram günü sinek ve haşere kontrolünü ele almak adına hayvan pazarı ve çevresindeki konteynerlerin ilaçlama çalışmalarını sisleme yöntemi ile gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olan larvasit ilacının kullanıldığı çalışmalarda vatandaşların daha hijyenik ve rahat bir bayram geçirmesi sağlanacak.

Hayvan pazarlarındaki dezenfektasyon işleminin bayram boyunca devam edeceğini belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve hayvanların daha sağlıklı bir ortama sahip olmaları adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler. Ayrıca hayvan pazarlarına araçlarıyla giriş yapacak olan vatandaşların araçları, hijyenik ortamın kalıcılığı bakımından dezenfekte edilecek.

çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor

11-14 Ağustos 2019 tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı bölgesindeki çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmalarının ardından bölge, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar temizlenmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün sıkı çalıştığı bölgede önceki günlerde padoklar boyanmış, alanlar temizlenmiş, ağaçlar budanmış ve çimler biçilmişti.

Vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi ve daha hijyenik şartların oluşturulması hedeflendi. Çalışmalar arife, bayramın 1’nci, 2’nci ve 3’üncü gününde de devam edecek.