Hijyen sebebiyle, Gayrimüslim ülkelerin helal ürünlere talebi arttı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, Kovid-19 salgınıyla gayrimüslim ülkelerin helal ürünlere talebinin arttığını belirterek "Güvenli, sağlıklı, temiz gıdanın önemi pandemiyle ortaya çıktı. Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında Müslüman olmayan tüketiciler de helal belgeli ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır." dedi. Başkan Soylu, helal belgelendirmenin hayvan kesimleriyle başlayıp gıda ürünlerine yayıldığını, artık gıda dışındaki alanlar ile hizmet sektöründe de helal belgelendirmesinin kullanıldığını söyledi.

Hijyen, Temizlık Ve Sağlık

Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) bu alanda yayımladığı 16 standardı esas aldığına işaret eden Soylu, "Bu standartlar sadece İslami ve fıkhi açıdan kurallar içeriyormuş gibi görünüyor ama helalden bahsettiğimiz işin tayyiplik kısmının da unutulmaması gerekir. Yani ürünün hijyenik, temiz, sağlıklı olması, tüketiciye yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemesi hatta kalite gibi hususlar da helal standartlarının kapsamı dahilindedir. SMIIC standartlarında işin fıkhi boyutu kadar hijyen, temizlik ve sağlık boyutu da yer alıyor. Dolayısıyla SMIIC standartlarına göre verilen helal belgeleri sadece dar anlamda İslami konuları kapsamıyor." diye konuştu.

'Helal Standartları Hijyeni de İçeriyor'

Soylu, bunlardan dolayı gayrimüslim ülkeler ve nüfusları tarafından helal standartlarına ilginin arttığını gördüklerini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: "Helal standartları sağlık, hijyen ve temizlik gibi daha evrensel hususları da barındırıyor. Günden güne de gayrimüslim ülkelerde halel belgeli ürünlere yoğun talep görünüyor. Bütün helal belgeli ürünlere yönelik pandemiden önce de talep vardı, pandemiden sonra bu talep yoğunlaştı. Güvenli, sağlıklı, temiz gıdanın önemi pandemiyle ortaya çıktı. Uzak Doğu coğrafyası buna en güzel örnektir. Özellikle Uzak Doğu coğrafyasında Müslüman olmayan tüketiciler de helal belgeli ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır." Helal belgelendirmenin esas itibarıyla gayrimüslim ülkelerde ortaya çıkıp, yaygınlaştığına dikkati çeken Soylu, "Gayrimüslim ülkelerde yaşayan insanlar kendilerini güvende hissedebilme açısından helal belgelendirme yoluna başvurmuşlardır. Bize başvuruların büyük kısmı gayrimüslim ülkelerden yapılan başvurulardır. Hatta Türkiye'de belgelendirme faaliyetlerinde bulunan ve bizim akredite ettiğimiz kuruluşların bir kısmının müşterileri yurt dışından gelmekte, yurt dışındaki üreticilere yönelik helal belgesi düzenlemektedirler." dedi.