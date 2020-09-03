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Ekonomi Hidroelektrik santral yatırımları yılın ilk yarısına damga vurgu
Ekonomi

Hidroelektrik santral yatırımları yılın ilk yarısına damga vurgu

Bu yılın ilk yarısında devreye alınan 978 megavat elektrik üretim kapasitesinin yüzde 66,7'sini hidroelektrik santralleri oluşturdu - Yılın ilk 6 ayında yeni termik santral kapasitesi oluşmadı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:02:50 -
Hidroelektrik santral yatırımları yılın ilk yarısına damga vurgu

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'de bu yılın ilk yarısında faaliyete giren 978 megavatlık yeni lisanslı elektrik santrali yatırımlarının 652,6 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluşturdu. HES'ler, bu dönemde devreye alınan kapasite içinde yüzde 66,7'lik payla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü haziran sonu itibarıyla 92 bin 97 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün 6 bin 482 megavatı lisanssız elektrik santrallerinden oluştu.

Bu yıl ocakta 40, şubatta 43, martta 154 megavat kapasite devreye girerken nisanda 178, mayısta 352 ve haziranda 211 megavat elektrik kapasitesi faaliyete geçti.

Böylece, bu yılın ilk yarısında devreye giren elektrik üretim kapasitesi 978 megavat oldu. Bu kapasitenin 652,6 megavatını HES'ler oluştururken 286,7 megavat kapasite rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı.

Bu dönemde faaliyete başlayan biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerinin kapasitesi 29 megavat olurken 10 megavatlık da lisanslı güneş enerjisi santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde, termik santral kapasitesi oluşmadı.

Yılın ilk 6 ayında devreye giren 978 megavat kapasitenin yüzde 66,7'sini HES'ler oluşturarak yatırımlarda ilk sırada yer aldı. En büyük HES yatırımları ise Siirt ve Bingöl'de faaliyete girdi.

- Yeni termik santral yatırımları azalıyor

Bu dönemde devreye giren elektrik üretim kapasitesi geçen yılın aynı dönemindeki 1820 megavat elektrik üretim kapasitesine göre yüzde 46,2 azaldı.

Söz konusu azalışta, termik santraller temel neden oldu. Bu yılın ilk yarısında termik santral kapasitesi oluşmazken, 2019'un aynı döneminde 1408 megavat termik santral kapasitesi devreye girmişti. Bu santraller, söz konusu dönemdeki toplam kapasitenin yüzde 77,3'ünü oluşturmuştu.

Geçen yılın aynı dönemindeki kalan kapasitenin 204,9 megavatı RES'ler, 121,6 megavatı HES'ler ve 85,3 megavatı diğer kaynaklardan sağlanmıştı.

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