Hıdırellez Şenliği bu yıl farklı kutlandı

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdırellez Şenliği, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında farklı şekilde gerçekleştirildi. Hıdırellez Şenliği’nde Vefa Sosyal Destek ekipleri köyde bulunan evlere yemek dağıtımında bulundu.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Susuz Köy Muhtarı Mehmet Dilek, "Baharın geldiği, her şeyin yeniden canlandığı bu günde, geçmişten gelen çok güzel bir geleneğimizi sürdürüyoruz, bu geleneği yaşatıyor olmaktan bizler de çok mutluyuz. Aslında bu tür programları ve kutlamaları tarihi bir gelenek olduğu kadar insanlarımızı bir araya getirip birlik ruhunu yansıtmak için kavak dibi mesire alanında şenlik havasında yapıyorduk ancak ülkemizin içinde bulunduğu virüs nedeni ile meydanlarda yapamadık. Bu geleneği iftarda hayırsever vatandaslarimizin desteği Vefa sosyal destek gruplarimizin yemek dağıtımında bulunduk. İnsanlarımız bir, gönüllerimiz bir olsun diyor, bu mübarek günde ülkemizin de illetten kurtulmasını temennni ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellezimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Köyde bulunan vatandaşlar da Hıdırellez Şenliği’ni bu yıl biraz buruk olarak geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.