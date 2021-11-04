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Spor Hidayet Türkoğlu yeniden başkan
Spor

Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

TBF'nin olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:18:00 -
Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

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