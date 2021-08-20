Hidayet Türkoğlu: Yeniden aday olacağım

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ekim ayı içerisinde yapılması planlanan olağan gelen kurulda başkanlığa tekrar aday olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yaklaşan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa aday olacağını vurgulayan Türkoğlu, “Seçim süreci de inşallah demokratik ortamda olur. Basketbolu daha iyi yerlere getirmek isteyen herkesin bu sürece dahil olmasını isteriz. Bizim 4 sene içinde yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Bunu her zaman değerlendiriyoruz. Seçime aday olmak isteyen arkadaşlar da inşallah yeni projeleriyle, yapacaklarıyla kamuoyunu, camialarımızı bilgilendirmek isteyecektir. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili basın toplantısı da yapmayı planlıyoruz. 4 sene içerisinde yaptıklarımızı, önümüzdeki yıllarda neler yapmak istediklerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İnşallah demokratik ortamda, herkesin basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağı güzel bir süreç olur” dedi.