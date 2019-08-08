Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk olacak
- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, yarın AA Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak08 Ağustos 2019 Perşembe 16:00
İSTANBUL(AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.
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