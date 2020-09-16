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Sağlık Hıçkırık nasıl geçer?
Sağlık

Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık istemsizce ortaya çıkan bir refleks harekettir. Hıçkırık tutan kişi hıçkırığının geçmesi için çeşitli yollar deneyebilir. Peki, hıçkırık nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2020-09-16 21:33:00 -
Hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık nedir? Hıçkırık, diyafram kasının birden kasılmasıyla ses telleri arasındaki açıklığın istem dışı kapanması ile meydana gelir. Hıçkırığın frenik sinirin uyarılması ile ortaya çıktığı ifade edilir.

Hıçkırık neden olur?

 

Psikolojik nedenler: Heyecanlanmak, korkmak, düşünme süresi ayarlamak, stres yaşamak hıçkırığa yol açan nedenlerden biridir. Bunun dışında,

Toksik ve metabolik sebepler: Bazı ilaçlar, diyabet, üremi,

Ameliyat sonrası sebepler: Genel anestezi,

Santral sinir sistemi (beyin)'ne bağlı sebepler: Tümörler, travma, menenjit, damarsal sebepler.

Diyaframın uyarılması ile: Mide distansiyonu (şişmesi), mide fıtığı, karaciğer büyümesi, dalak büyümesi,

Bununla beraber; glokom (göz tansiyonu), kulakta yabancı cisim, kıl, farenjit, guatr, zatürre, perikardit (kalp zarı iltihabı), kalp krizi, astım, tümörler gibi pek çok etken vagal siniri uyararak hıçkırığa neden olabilir.

Hıçkırığı gidermek için ne yapmalı?

Hıçkırığın geçmesi için bilinen birkaç basit yöntem vardır. Bunlardan ilki, nefesi tutmaktır. Derin bir nefes alarak nefesinizi tutun ve yavaşça 10'a kadar sayıp geri bırakın,

Bir kese kağıdının içine belirli periyotlar ile nefes alıp verin,

Hızlı bir şekilde bir bardak soğuk suyu için,

Bir çay kaşığı şeker ya da bal tüketin

Hıçkırık için hangi ilaç kullanılır?

Genellikle uzun süren hıçkırıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar şöyledir: Baklofen, metoklopramid ve klopromazin. Ancak bu ilaçları kullanmadan once mutlaka hekime danışılmalıdır. Boyna masaj yapmak, bu bölgede yer alan karotis adlı damarın rahatlamasını sağlar. Bu sayede hıçkırık geçebilir.

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