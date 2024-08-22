Hiç şaşırtmadı! Millete geri zekalı diyen kadına kol kanat gerdiler… CHP, Sözcü ve Cumhuriyet yine küfürbazın arkasında

ÖZEL HABER Yücel Kaya

Dilbura Kayserilioğlu İsimli bir kadının sokak röportajında kullandığı ve Türk milletine "Beyni emcüklenmiş gerizekalılar" dediği sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Küfürbaz Dilruba'yı cezaevinde ziyaret ederken muhalif medya da ayağa kalkarak küfürbaza sahip çıktı.

CHP KÜFÜRBAZI CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

CHP heyetinden, sokak röportajında Türk milletini alenen aşağılayan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile beraberlerindeki heyet, İzmir'de bir sokak röportajındaki küfürbaz söylemleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'na sahip çıkmak için cezaevine koştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zeybek, "3 Eylül'e kadar tahliye olmazsa çok geniş bir katılımla mahkemede olacağımızı ve CHP milletvekillerinin de mahkemede Dliruba'ya destek vereceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Kaya da "Katillerin, tecavüzcülerin, hayvanları katledenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği Türkiye'mizde, daha bir kaç gün önce TBMM'de kadına şiddeti gördüğümüz Türkiye'de bir kadının sadece mikrofona konuştuğu için tutuklu kalması kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya ve beraberlerindeki heyet küfürbaz kadının Türk milletine hakaret ettiğinden ve bu yüzden tutuklandığına dair tek bir söz etmedi.

HALK TV, SÖZCÜ, TELE1 VE CUMHURİYET KÜFÜRBAZA DESTEK ÇIKTI.

Büyük Türk Milletine "Beyni emcüklenmiş gerizekalılar" diyen küfürbazı Muhalif basın adeta bir kahraman haline getirdi. Türk milletini aşağılayanlara kol kanat geren Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteler yaptıkları haberlerle Türk Milleti ile hiçbir ilişkisi olmadıklarını bir kez daha açıkça itiraf etmiş oldular.

İşte Küfürbaz Diruba'nın parlatıldığı o manşetler...