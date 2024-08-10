Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

"Millete ait her şeyi, bir avuç insana değil, milletimize dağıtacağız." diyen İmamoğlu İBB'de çevresinden atamadığı tek bir koltuk bırakmadı. Seçim öncesi liyakat şovu yapan İmamoğlu seçim sonrası lakaytlığa bağladı.

yeni CHP elitizmi oluşturan İmamoğlu 20'li yıllardan 90'lı yıllara kadar Anadolu halkını iliğine kadar sömüren cumhuriyet elitizmi- beyaz Türk çevreyi hatırlattı. En ufak olayda dini cemaatlere saldıran bu tipler seküler cemaatlerin yediği naneleri halı altına süpürüyor.

yekvücut adlı X hesabının yaptığı video paylaşımı her şeyi özetler nitelikte.

Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'na sordu ' Bu mu lan senin her şeyi millete dağıtmış halin? milletten kastın kendi çevren mi CHP'li elitler mi?' sorusunu sordu.

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