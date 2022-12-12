Hiç mi Kuruluş Osman izlemedin Batu!

Kim Milyoner Olmak İster'de uzun zaman sonra final heyecanı yaşandı. Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl aradan sonra final sorusuna gelen ilk yarışmacı oldu. 1 milyon TL değerindeki soru Dede Korkut Hikayeleri'nden geldi. Sorunun cevabının Bala Hatun olması ve Alıcı'nın bilememesi sosyal medyada gündem oldu. Kuruluş Osman dizisinde rol alan Özge Törer de gündeme gelen isimlerden birisi oldu.

Tüm Türkiye'nin merakla cevabını merak ettiği Kim Milyoner Olmak İster final sorusu ile gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Batu Alıcı mücadele etti. 1 milyon TL'lik final sorusu Dede Korkut Hikayeleri'nden geldi. Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer tarafından canlandırılan Bala Hatun sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz haftaki bölümünde 400 bin TL'lik soruya kadar gelmeyi başarmıştı. 400 bin TL değerindeki soruya da doğru cevap veren Alıcı sosyal medyada gündem oldu. 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Alıcı final sorusunda bazı eleştirilere maruz kaldı.

"HİÇ Mİ KURULUŞ OSMAN İZLEMEDİN BATU!"

Batu Alıcı'ya final sorusunda Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili bir soru yöneltildi. Alıcı soru üzerinden uzun süreler düşündü ama doğru cevabı bulamadı. 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Alıcı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar aldı.

Alıcı'nın cevabını bilemediği soru 'Bala Hatun' ile ilgiliydi. Kuruluş Osman'da da geçen Bala Hatun karakteri yarışmacı tarafından bulunamayınca bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar yapılmasına sebep oldu.