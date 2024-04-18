Hiç hesapta yokken Rusya'nın 15 milyar dolar ihracat geliri yaptırımlara takıldı! Kritik gerçek ortaya çıktı

Bazı Rus şirketleri, yabancı bankaların pek çok durumda transferleri onaylamaması nedeniyle ihracat gelirlerini ülkeye getiremiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre mart ayında ülkeye 39,6 milyar dolarlık ihracat geliri girerken, 15,5 milyar dolar ülke dışındaki hesaplarda takılı kaldı.



Novıye İzvestiya portalı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl çıkardığı başkanlık kararnamesine rağmen söz konusu paranın yurtdışı hesaplarda durmaya devam ettiğini yazıyor. 771 numaralı kararname 43 büyük ihracatçıyı ihracat gelirlerinin en az yüzde 80'ini 2 ay içinde Rusya'ya getirmekle yükümlü kılıyor.



Portala konuşan analistler Çin, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerden de ihracat gelirlerinin Rusya'ya gecikmeli girdiğine dikkat çekiyor.



turkrus'a göre: Rusya, Hindistan'a ihraç ettiği petrolün parasını almakta da güçlük çekiyor. Habere göre Hindistan ihracatın karşılığını rupi ile ödemek istiyor, ancak Rusya'nın bu kadar rupiyi kullanabileceği ölçüde bir ithalat kalemi bulunmuyor.