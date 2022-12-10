TİM 47 şehitleri unutulmadı.

Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan Beşiktaş Vodafone Stadı'ndaki terör saldırısının 5’inci yıl dönümünde TİM 47 şehitleri anılıyor.

TİM 47 olayı nedir? İşte TİM 47 şehitleri

Bombalı saldırılar, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde, Vodafone Park stadyumu ve Maçka Demokrasi Parkı olmak üzere iki ayrı noktada meydana gelmişti. İşte 10 Aralık Beşiktaş Vodafone Park terör saldırısında yaşananlar ve TİM 47 şehitleri…

Bugün, İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının 5. yıl dönümü. O gün hayatını kaybeden “TİM 47” etiketiyle her yıl sosyal medya olmak üzere birçok platformda hatırlatılıyor.

Hiç bir zaman unutmayacağız

Beşiktaş ile Bursaspor arasında gerçekleşen lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok kişi yaralandı, hayatını kaybedenler oldu.

İşte TİM 47 şehitleri

Patlamanın Taksim, Nişantaşı, Kabataş, Beşiktaş ve Anadolu yakasında Üsküdar ve Beylerbeyi'nden de duyulduğu belirtilmişti.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Berkay Akbaş, Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, polis memuru Adem Oğuz', Polis Memuru Okan Doğan, Akhisarlı polis memuru Ali Aksoy, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, polis memuru İlker Uylaş, polis memuru Hasan Bilgin, polis memuru Durmuş Öcal (21)Çorumlu polis Mehmet Zengin, Soner İdil (27, Van), Emre Horoz (Konya), Mehmet Taş, Uğur Ürker, Mustafa Kemal Devrilmez (Yozgat) Çetin Sarıkaya (Ankara) Oğuzhan Duyar, Hamdi Dikmen, Hüseyin Dalkılıç, Süleyman Sorkut (Şanlıurfa), Mustafa Öztürk (Samsun), Adem Serin (Gaziantep), Yasin İke, Mehmet Atıcı, Soner İdil, Mustafa Öztürk, Murat Yılmaz (Muş), Metin Düzgün (Konya), Hasan Bilgin (Zonguldak), Hamit Şahin