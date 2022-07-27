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Dünya Hiç beklemiyorlardı, şok oldular: DSÖ maymun çiçeğinin en fazla yayıldığı bölgeyi açıkladı!
Dünya

Hiç beklemiyorlardı, şok oldular: DSÖ maymun çiçeğinin en fazla yayıldığı bölgeyi açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:15:00 -
Hiç beklemiyorlardı, şok oldular: DSÖ maymun çiçeğinin en fazla yayıldığı bölgeyi açıkladı!

Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu açıkladı.

Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğunu belirtti.

Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlası Avrupa ülkelerinde tespit edilmiş durumda. (İLKHA)

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