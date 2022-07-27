Hiç beklemiyorlardı, şok oldular: DSÖ maymun çiçeğinin en fazla yayıldığı bölgeyi açıkladı!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.
Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu açıkladı.
Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğunu belirtti.
Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlası Avrupa ülkelerinde tespit edilmiş durumda. (İLKHA)