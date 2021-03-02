Hiç beklemedikleri yerden tokat geldi! Özgür Demirtaş sosyalist takipçilerini hoplattı

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Faizi dayatan söylemleriyle bilinen Özgür Demirtaş bu kez baltayı taşa vurdu.

Daha önce Berat Albayrak'a bakan olmak için CV gönderdiği iddia edilen Özgür Demirtaş, sosyalizme laf atınca sosyalist takipçilerinden tepki gördü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Sosyalizm ve Ahbab-Çavuş Kapitalizmi arasında benzerlikler var.

1)Biri eşitlikçi dağıtımı vaadeden yönetici ve yakınlarının malı götürmesi ile sonuçlanıyor.

2)Diğeri rekabetçi piyasayla düşük fiyat yüksek kalite vaadeden yönetici ve yakınlarının malı götürmesi ile sonuçlanıyor.

İkisi de yolsuz yönetim.

İkisi de “Güç Yozlaştırır, Mutlak güç mutlaka yozlaştırır” sözünün kanıtı.

Çözüm: hukuk ve adalet kuralları içerisinde insanların yetenekleri ölçüsünde, serbest piyasa. Her hangi bir malı, en ucuza ve/veya en kaliteliye üretebilenlerin yükselmesi..."

Sosyalist takipçileri zıpladı

Özgür Demirtaş'ın sosyalist takipçileri ise bu ifadelere tepki gösterdi.

Vatandaşlar şu ifadelerde bulundu: