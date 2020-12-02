  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği ne kadar?
Ekonomi

Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği ne kadar?

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviklerinin yanında kadınlar ve genç girişimciler başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişileri tarım yarımları konusunda hibe desteği verilmekte. Peki Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği ne kadar? Hibe desteği başvurusu nereye yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:31:00 -
Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği ne kadar?

Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. stihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bunun yanında tarımsal yatırımları konusunda da devlet hibe desteği sağlamakta.

Hibe desteği ne kadar?

Resmi Gazete’nin 21 Kasım tarihli sayısında yer alan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, tebliğle tanımlanan ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 1.5 milyon TL üst limitini geçemeyecek. 250 bin TL altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Hibe desteği nasıl alınır? 

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmeleri gerekiyor.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğinde olacak. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamayacak.

Hibe desteği başvurusu nereye yapılacak?

Desteğe başvurular Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak

Hibe desteği ne kadar?

Gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre, bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500 bin TL üst limitini geçemeyecek. 20 bin TL’nin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...
Dünya

Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye v..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay