Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği ne kadar?

Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. stihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bunun yanında tarımsal yatırımları konusunda da devlet hibe desteği sağlamakta.

Hibe desteği ne kadar?

Resmi Gazete’nin 21 Kasım tarihli sayısında yer alan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, tebliğle tanımlanan ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 1.5 milyon TL üst limitini geçemeyecek. 250 bin TL altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Hibe desteği nasıl alınır?

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmeleri gerekiyor.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğinde olacak. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkacak. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamayacak.

Hibe desteği başvurusu nereye yapılacak?

Desteğe başvurular Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içinde www.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak

Hibe desteği ne kadar?

Gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin esaslar da belirlendi. Buna göre, bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500 bin TL üst limitini geçemeyecek. 20 bin TL’nin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.