Hibe desteği ne zaman verilecek 2021? Esnafa hibe desteği ödeme tarihi açıklandı mı? Başvuru bitiş tarihi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

-Devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Destek başvuruları bugün başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.

e-Devlet Hibe Desteği Başvurusu için tıklayınız