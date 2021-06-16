Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek. Peki, Hibe ödemeleri ne zaman yapılacak? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte en son bilgiler
Hibe desteği ne zaman verilecek 2021? Esnafa hibe desteği ödeme tarihi açıklandı mı? Başvuru bitiş tarihi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
-Devlet hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları bugün başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.
e-Devlet Hibe Desteği Başvurusu için tıklayınız