HGS-OGS şikâyetlerinin % 25’ini KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2018 yılında haksız yere Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cezaları kesildiği iddiasıyla yapılan başvuruların yüzde 25’ini çözüme kavuşturdu. 2017 yılında olduğu gibi geçen yıl da HGS ve OGS kullanan kişiler ve şirketler tarafından mağduriyetler yaşandığı gerekçesiyle KDK’ye başvuruda bulunuldu. Bu başvurular arasında köprü, otoyol ve tünel geçişlerinde aracın plakasının sistem tarafından yanlış okunması sebebiyle kendisine ait olmayan araca, bulunduğu il sınırları dışına aracıyla hiç çıkmadığı halde, aracını devretmesine (satmasına) rağmen aracına ilişkin devir tarihinden sonra, hesabında yeterli bakiye olduğu halde sistemde yetersiz bakiye görünmesi, HGS etiketi bulunan araca OGS ya da OGS etiketi bulunan araca HGS cezası kesilmesi; taşıma araçlarının arkasındaki kasaların (dorselerin) plakasıyla taşıma araçlarının plakasının farklı olması nedeniyle normalden fazla ceza kesilmesi, kesilen HGS ve OGS cezalarının zamanında bildirilmemesi gibi mağduriyetler yer aldı.