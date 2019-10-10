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HGS kaçak geçiş ve ceza sorgulaması nasıl yapılır?

Uzun gişe kuyrukları ve bitmek bilmeyen trafik sorununa büyük ölçüde çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), her sürücünün kullanması gereken yararlı ve pratik bir uygulamadır. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve kartları PTT şubelerinden alındığı gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile ruhsat ve kimliğin gösterilmesi sureti ile de alınabilmektedir. Peki, HGS Bakiye ve Borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

10 Ekim 2019 Perşembe 17:39
HGS kaçak geçiş ve ceza sorgulaması nasıl yapılır?

Uzun gişe kuyrukları ve bitmek bilmeyen trafik sorununa büyük ölçüde çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), her sürücünün kullanması gereken yararlı ve pratik bir uygulamadır. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve kartları PTT şubelerinden alındığı gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile ruhsat ve kimliğin gösterilmesi sureti ile de alınabilmektedir. Peki, HGS Bakiye ve Borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

HGS Bakiye ve Borç sorgulama nasıl yapılır? 

HGS bakiye, borç, ceza ve kaçak geçiş sorgulama işlemleri telefon ya da bilgisayarlar üzerinden yapılabilmektedir.

E-Devlet kapısı üzerinden borç ve ceza sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

HGS BAKİYE VE BORÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Banka şubeleri ve mobil bankacılık sistemleri üzerinden bakiye ve ceza sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

PTT şubeleri ve online sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir.

Telefon üzerinden HGS müşteri hizmetlerini 7/24 arayabilir, hizmet personeli tarafından aklınıza takılan konularda teknik destek alabilirsiniz.

HGS kaçak geçiş ve ceza sorgulaması nasıl yapılır?

HGS ceza ve kaçak geçiş sorgusu e-Devlet sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden ceza ve kaçak geçişleri sorgulamak için:

Öncelikli olarak turkiye.gov.tr adresine girilmesi gerekmektedir. Sayfaya giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile kimlik doğrulama işlemleri yapılmalıdır.

Şifresi olmayan kişiler herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi alınabilir.

Giriş işlemlerini yaptıktan sonra E-Hizmet bölümüne tıklanmalıdır.

Bu alan üzerinden ‘’PTT Genel Müdürlüğü’’ kısmına tıklanması gerekmektedir.

Bu sayfayı tıkladıktan sonra ‘’Hızlı Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri Sorgulama’’ alanının tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden HGS ceza ve kaçak geçiş sorgulamaları da yapılmaktadır.

Sorgulama yapıldıktan sonra ödemeler banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

HGS yoksa 10 kat cezai işlem

Kullandığınız araçta Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kart olmaması durumunda eğer HGS gişelerinden geçiyor veya geçer iseniz 10 kat cezai işlem uygulanacağını hatırlatalım.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:40
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