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Gündem Hezimeti zafer gibi gösterenlere Aytuğ Atıcı sert tepki gösterdi: Bu bir yenilgidir
Gündem

Hezimeti zafer gibi gösterenlere Aytuğ Atıcı sert tepki gösterdi: Bu bir yenilgidir

Yeniakit Publisher
2023-06-02 00:31:00 - 2023-06-02 00:33:43

Sandığa gömülen CHP'yi oyları arttı diye parlatmaya çalışanlara CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı sert tepki göstererek bunun bir yenilgi olduğunu söyledi.

Seçimlerde hezimeti zafer gibi gösterenlere CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı sert tepki gösterdi.

Atıcı'nın sözleri şöyle:

Bu seçim sonuçlarına olumlu gözüyle bakanları hayretle karşılıyorum. Hasta iyi değilse şöle böyle demek bir fayda etmez. Bu bir yenilgidir. Bunu kabul etmek gerekir. CHP'nin bu öz eleştiriyi yapması gerekir. 2011 seçimlerinden bile geriye düştük. Bu eleştirileri yapmazsak, aynı hataları yaparsak halk bizi affetmez. Birlikte girdiğimiz partilere 38 milletvekili verdik. Bu yanlıştı. Yerel seçimlerde de bu hatayı yapmamalıyız.

"Oylar çalınmadı, yenildiğimizi kabul edelim"

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.
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