Heyet Çorum'a geliyor! Maduro, altınlarını Türkiye'ye mi getirecek?

Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısının Çorum'a geleceği ve burada bulunan altın rafinerisini ziyaret edeceği öğrenildi.

Çorum'da ikili ticari görüşmeler yapılacak ve altın rafinerisinde incelemelerde bulunacak olan Venezuela heyeti konuyla ilgili Maduro'yu bilgilendirecek.

İngiliz basını yakın takipte

Son dönemlerde Türkiye ile sıcak ilişkiler kuran Venezuela, sahip olduğu altınları Türkiye'de işlemek istiyor.

İki ülke arasında kurulan sıcak ilişkiler dostluğu pekiştirirken, İngiliz basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, daha önce BBC'nin gündemine gelmişti.