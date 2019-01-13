Heyet Çorum'a geliyor! Maduro, altınlarını Türkiye'ye mi getirecek?
Son dönemlerde Başkan Erdoğan ile sıkı dostluk kuran Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülke hazinesinde bulunan altınlarını Türkiye'ye getireceği gündeme gelmişti. Öte yandan Maduro'nun yardımcısının da bulunduğu heyetin Çorum'da bulunan altın rafinerisini ziyaret edeceği öğrenildi.13 Ocak 2019 Pazar 15:24
Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısının Çorum'a geleceği ve burada bulunan altın rafinerisini ziyaret edeceği öğrenildi.
Çorum'da ikili ticari görüşmeler yapılacak ve altın rafinerisinde incelemelerde bulunacak olan Venezuela heyeti konuyla ilgili Maduro'yu bilgilendirecek.
İngiliz basını yakın takipte
Son dönemlerde Türkiye ile sıcak ilişkiler kuran Venezuela, sahip olduğu altınları Türkiye'de işlemek istiyor.
İki ülke arasında kurulan sıcak ilişkiler dostluğu pekiştirirken, İngiliz basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, daha önce BBC'nin gündemine gelmişti.
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