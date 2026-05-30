Heyelan yolunu açmaya çalışırken uçuruma devrildi!
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı. Yolun açılmasının ardından dönüşe geçen iş makinesi uçuruma devrildi, operatör yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçeye bağlı kırsal Çatak Mahallesi’nin yolu da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Çalışmanın ardından dönüşe geçen bir ekibe ait iş makinesi ise uçuruma devrildi. İsmi öğrenilemeyen operatör, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.