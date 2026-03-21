Heyelan yolu kapattı: Araçta 1 kişi yaralandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan, Mersin-Antalya karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatırken, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının isabet ettiği araçtaki 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesinde tüneller mevkii çıkışında yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, araçta bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle sürücüleri yeni heyelan riskine karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça güzergahı kullanmamaları konusunda uyardı. Yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gümüşhane-Giresun karayolunda çift darbe! Aynı noktada ikinci heyelan yolu tamamen kapattı
Gümüşhane-Giresun karayolunda çift darbe! Aynı noktada ikinci heyelan yolu tamamen kapattı

Yerel

Gümüşhane-Giresun karayolunda çift darbe! Aynı noktada ikinci heyelan yolu tamamen kapattı

Akçakoca’da Heyelanlı Yollar Yeniden Güvenli: Grup Yolu Çalışmaları Tamamlandı
Akçakoca’da Heyelanlı Yollar Yeniden Güvenli: Grup Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Aktüel

Akçakoca’da Heyelanlı Yollar Yeniden Güvenli: Grup Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Peru’da sel ve heyelan hasarı: Yollar kapandı, ulaşım durdu
Peru’da sel ve heyelan hasarı: Yollar kapandı, ulaşım durdu

Dünya

Peru’da sel ve heyelan hasarı: Yollar kapandı, ulaşım durdu

