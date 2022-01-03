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Yerel Heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
Yerel

Heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 1 haftadır kapalı kalan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 17:45:00 -
Heyelan nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, kaya ve toprak parçalarının temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde 28 Aralık'ta meydana gelen heyelan sonrası kara yoluna düşen toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldü.

Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yolu temizledi. Yol kenarına tedbir amaçlı beton bariyer koyuldu.

Çalışmaların bitmesiyle yaklaşık 1 haftadır kapalı kalan Zonguldak istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

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